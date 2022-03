Der Wunsch, für Gerechtigkeit zu sorgen, hat Hannah Graf schon in ihrer Jugend begleitet. „Ich war Streitschlichterin und Schulbusbegleiterin“, erzählt die 29-Jährige. Dann wollte sie Staatsanwältin werden, hat sich dann aber doch für den Beruf der Richterin entschieden. Seit dem 1. Januar spricht Hannah Graf nun Recht am Amtsgericht in Betzdorf, ist zuständig für Strafrecht.