Betzdorf

„Die Krippe lädt zu einer besonderen Begegnung mit Gott ein“, sagt Pastor Helmut Mohr in seiner Predigt am zweiten Weihnachtsfeiertag in der katholischen Pfarrkirche St. Ignatius in Betzdorf. Gefeiert wurde, wie in den vergangenen Monaten zuvor, auf Abstand und mit mehr als überschaubaren Besucherzahlen.