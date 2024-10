Plus Betzdorf Betzdorfer Geschichtsverein ist 20 Jahre alt: Kalender zeigt Heimat im Wandel der Zeit Von Claudia Geimer i Alt-Bürgermeister Michael Lieber (von links), Stadtbürgermeister Johannes Behner, Geschäftsführer Gerd Bäumer und Ehrenvorsitzender Heinz Stock feierten im „Haus der Betzdorfer Geschichte“ mit und präsentierten zudem den neuen Heimatkalender 2025. Foto: Claudia Geimer Gleich beim ersten Besuch als neuer Stadtbürgermeister beim Betzdorfer Geschichtsverein (BGV) durfte Johannes Behner einen runden Geburtstag mitfeiern: Der BGV wird in diesem Jahr 20 Jahre alt – „es gilt zu feiern“, begrüßte Geschäftsführer Gerd Bäumer die Gäste beim Tag der offenen Tür im „Haus der Betzdorfer Geschichte“ in der Bismarckstraße. Lesezeit: 3 Minuten

Der neue Stadtbürgermeister war in den Räumen schon einmal zu Gast gewesen, damals allerdings als Brandmeister der Betzdorfer Feuerwehr. Der Gymnasiallehrer für Sport und Geografie hielt dort einen Vortrag zur Geschichte der Feuerwehr in der Stadt an Sieg und Heller. Dies allein zeigt schon, dass der 35-Jährige Interesse an der ...