Betzdorf

Der Ausbau der Geschwister-Scholl-Straße in Betzdorf hat begonnen. Eine Ampel im Bereich der Kreuzung Eberhardystraße regelt hier nun den Verkehr. Der Verkehr fließt einspurig an der Baustelle vorbei. Die Verkehrsampel bleibt längere Zeit, denn es muss in dem Bereich tief gebaggert werden.