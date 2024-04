Plus Betzdorf Betzdorfer Beamten-Affäre: Wie viel muss Bernd Brato zahlen? Von Daniel-D. Pirker i Am 25. Januar hatte der Verbandsgemeinderat in einer historischen Sitzung die Anordnungsverfügung der Kommunalaufsicht gegen Bernd Brato zur Kenntnis genommen und gleichzeitig eine Rechtsanwaltskanzlei damit beauftragt, den Regressanspruch gegenüber dem ehemaligen Bürgermeister geltend zu machen. Foto: Daniel-D. Pirker Die Betzdorfer Beamten-Affäre wird die heimische Politik noch länger beschäftigen. Der VG-Rat Betzdorf-Gebhardshain hat nun einem Rechtsanwaltsbüro den Zuschlag gegeben, das die entstandene Schadenssumme von Ex-Bürgermeister Brato einfordern soll. In der Diskussion wurde auf den Fall zurückgeblickt und Einschätzungen abgegeben. Lesezeit: 5 Minuten

Am Vorabend habe die SPD Bernd Brato zumindest im Rahmen einer Fraktionssitzung gewürdigt, so Bernd Becker, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Betzdorf-Gebhardshain. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde hatte Anfang des Jahres bekannt gegeben, zum 1. April vorzeitig den Ruhestand anzutreten. Offizielle Verabschiedungen gab es keine ...