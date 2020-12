Betzdorf

Plötzlich ging in den vergangenen Wochen alles recht schnell. Die Bahn wollte das ehemalige Ausbesserungswerk (EAW) verkaufen. Lange Zeit wurde hier ein Kaufpreis von rund 800.000 Euro gefordert. Doch nun kann die Stadt das gesamte Gelände sehr günstig kaufen. Da gibt es auch bereist die Zustimmung im Stadtrat. Bald steht der Termin beim Notar an. Aber erst muss noch in einem Nachtragsetat Geld dafür zur Verfügung gestellt werden.