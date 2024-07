Plus Betzdorf Betzdorf zeigt seine Vielfalt: Folklore, Musik und Kulinarisches für Toleranz Von Claudia Geimer i Der Verein für orientalische Tänze aus Betzdorf unterhielt mit Folklore die Besucher des Internationalen Freundschaftsfestes rund um das Rathaus der Stadt an Sieg und Heller. Foto: Claudia Geimer Der Verein für orientalischen Tanz aus Betzdorf sorgte für eine folkloristische Atmosphäre beim Internationalen Freundschaftsfest in der Stadt an Sieg und Heller. Das Jugendorchester der Stadtkapelle Betzdorf unter der Leitung von André Becker unterhielt die Besucher mit flotter Musik. Lesezeit: 2 Minuten

Neben dem Auftritt auf der Bühne am Rathaus hatte der Verein einen Stand aufgebaut, an dem die jungen Besucher Instrumente ausprobieren konnten. Daneben gab es „verrückte Zaubereien“ mit Zauberer David Giacomini und Fantasiefiguren als Walking Act zu bestaunen. „Traditionsgemäß feiern wir auch in diesem Jahr wieder unser jährliches Freundschaftsfest rund ...