Betzdorf: Vodafone-Störungen gab es ebenso in der Glück-Auf-Straße

Betzdorf/Scheuerfeld

Über Ärger des Scheuerfelder Bürgers Frank Endres mit Vodafone berichtete die Rhein-Zeitung kurz vor Weihnachten. Insgesamt 46 Anschlüsse, so erklärte vor wenigen Tagen Vodafone, seien in dem Ort von einer Störung betroffen. Als Ursache wird hier angegeben, dass man in dem Fall von einer Rückwegstörung ausgehe, da sei die Fehlersuche schwierig. Eine Rückwegstörung entsteht oft durch uralte, defekte oder illegal betriebene Geräte, die ein Kunde ans Kabelnetz anschließt. Dieses Gerät sendet dann Störsignale. Der Fehler tritt nur dann auf, wenn das defekte oder unerlaubte Gerät eingeschaltet ist. Das mache die Suche zeitaufwendig und schwierig. In der letzten Zeit hat Endres keine Störungen mehr, berichtet er auf Nachfrage. Aber dennoch werde er den Anbieter wechseln, betont er, da er auf ein stets stabiles Netz angewiesen sei.