Betzdorf: Über 50 Straßen werden nach und nach erschlossen

Betzdorf

„Stadt Betzdorf verbrennt Geld in den Straßen“, titelte die Rhein-Zeitung vor zwei Jahren. Eindringlich wurde Mitte Januar 2018 den Stadtratsmitgliedern im Haupt- und Finanzausschuss sowie Bauausschuss verdeutlich, wie es um die Straßen in Betzdorf bestellt ist. 190 Straßen gibt es im Stadtgebiet. Davon sind 56 noch nicht erschlossen. Vor Jahrzehnten wurden sie vermutlich einmal grob hergestellt, von Erschließungskosten war noch nicht die Rede, und seit dieser Zeit hat man die vernünftige Herstellung nicht angepackt. Statt in diesen noch nicht erschlossenen Straßen nun immer wieder Geld in die Hand zu nehmen, um Schlaglöcher zu stopfen und sonstige Gefahrenstellen zu beseitigen, wurde 2018 vorgeschlagen, dass man sich nun endlich daran macht, die 56 Straßen nach und nach zu erschließen.