Betzdorf

Auch in Betzdorf gibt es nun einen öffentlichen Buchverleih, vergleichbar wie in Kirchen bei der Gelben Villa. Die Stadt Betzdorf hat die englische Telefonzelle an der Kirchstraße/Tiergartenstraße in einen „Bücherschrank“ umfunktioniert. Regale wurden eingebaut und mit Literatur bestückt. Das Telefonhäuschen ist ein Geschenk der Partnerstadt Ross-on-Wye.