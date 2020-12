Betzdorf

Der von der Politik verordnete Lockdown bleibt natürlich nicht ohne Folgen: So muss die Betzdorfer Tafel ab kommender Woche wieder schließen. Wörtlich schreibt der Leiter Bruno Georg in einer Mitteilung: „Die ab 2. November in Kraft tretenden verschärften Corona-Maßnahmen zwingen uns dazu, den Betrieb der Tafel Betzdorf zum gleichen Datum bis auf weiteres einzustellen.“