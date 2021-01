Betzdorf

Die Krippe in der katholischen Pfarrkirche in Betzdorf ist jedes Jahr ein Blickfang. In dieser Weihnachtszeit zieht eine Aktion des Arbeitskreises Mission, Entwicklung, Frieden die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Hunderte von Sterne sind verteilt worden, verbunden mit der Einladung, all das, was den Besucher beschäftigt und was ihm auf dem Herzen liegt, aufzuschreiben und an der Krippe niederzulegen.