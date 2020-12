Betzdorf

„Sternsingen – aber sicher“: Die Sternsingeraktion 2021 soll im Januar auf jeden Fall durchgeführt werden, betont das Kindermissionswerk als Träger des Projekts. So wollen sich auch in der katholischen Pfarrei St. Ignatius Betzdorf und an anderen Orten im Dekanat Kirchen Jungen und Mädchen auf den Weg machen.