Betzdorf: Kanal und Wasserleitung werden neu verlegt

Betzdorf

Abwasserkanal und Trinkwasserleitungen werden in der Gregor-Wolf-Straße in Betzdorf neu verlegt. Die Aufträge für diese Arbeiten wurden vom Werksausschuss der Verbandsgemeindewerke Betzdorf-Gebhardshain vergeben. Die Vergabe ist Bestandteil eines Gesamtausbaus bzw. Erschließung der Straße. Komplett wird das rund 1,46 Millionen Euro kosten. Die Stadt Betzdorf will in diesem Jahr den Ausbau der Gregor-Wolf-Straße zwischen der Wilhelmstraße und der Jung-Stilling-Straße sowie die erstmalige Erschließung der Gregor- Wolf-Straße zwischen Jung-Stilling-Straße und Gregor-Wolf-Straße Hausnummer 55 angehen.