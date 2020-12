Archivierter Artikel vom 05.04.2020, 12:06 Uhr

Betzdorf

Betzdorf: Jugendliche brechen in Kita ein und flüchten auf Bobbycars

Langeweile in der Corona-Schulpause dürfte als Motiv nicht auszuschließen sein für einen Einbruchdiebstahl, den vier Jugendliche am Freitagabend in Betzdorf begangen haben. Die Beute: Vier Bobbycars, die sie aus dem Geräteschuppen einer Kita in der Jung-Stilling-Straße stahlen. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte die drei Jungen und ein Mädchen, als sie mit den Bobbycars vom Schulhof der Grundschule in der Martin-Luther-Straße fuhren.