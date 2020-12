Betzdorf

Auch vor der Maßnahme „Cariap“ hat die Corona-Pandemie nicht haltgemacht. Es ist ziemlich still in den Räumlichkeiten der Decizerstraße 3 in Betzdorf, wo sonst Stimmen in Deutsch, Arabisch, Persisch und anderen Sprachen durcheinanderschwirren. „Cariap“ ist ein inklusives Aktivierungsprojekt der Caritas Dienste und Arbeit gGmbH Betzdorf. Diese teilt in einer Pressemitteilung Neues zum Projekt mit.