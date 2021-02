Betzdorf: Geschenkte Ware für die Caritas

Die Ware kann im Lockdown nicht verkauft werden, Entsorgen wäre zu schade – also wird sie verschenkt. So lautet die Devise des Unternehmens Dänisches Bettenlager. Rund 970 Filialen in Deutschland, darunter auch das Geschäft an der Kirchener Straße in Betzdorf, räumen derzeit Sonderposten aus den Regalen, um sie an karitative Einrichtungen weiterzugeben. „Es handelt sich um Ware, die normalerweise günstiger verkauft würde“, erläutert Filialleiter Daniel Gilles. Doch das Geschäft ist zu, neue Ware im Anmarsch. Bevor das alte Sortiment auf dem Müll landet, soll es lieber Menschen zugute kommen, die bedürftig sind.