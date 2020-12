Betzdorf

Gabentische im Gemeindehaus: Freiwillige Helfer packten in den vergangenen Tagen jede Menge Tüten mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln. „Wir haben mit drei Leuten sortiert und an verschiedenen Stationen alles in Tüten verpackt“, erzählt Sarah Giermann-Striegl. Sie ist die Initiatorin der Weihnachtsaktion für Bedürftige in Betzdorf und überwältigt von der Spendenbereitschaft der Bürger: „Ich war im Vorfeld skeptisch gewesen, aber es hat sehr gut funktioniert.“ Sie dankt allen Spendern.