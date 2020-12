Betzdorf

In den kommenden Tagen empfiehlt es sich, einen Bummel in der Viktoriastraße in Betzdorf zu unternehmen. Denn in den Schaufenstern des ehemaligen Schuhhauses Feisel sind bis zum 16. November an die 60 Laternen zu bewundern, die von Kindern – und auch Erwachsenen – im Rahmen des Wettbewerbs der Jugendpflege eingereicht worden sind.