Betzdorf: Erschließung der Glück-Auf-Straße in den 1970er-Jahren wieder abgesetzt

Im Rathaus Betzdorf wurde in alten Akten nachgeschaut. Der Grund für die Nichtvergabe muss eine sogenannte Stabilitätsverordnung gewesen sein. „In Protokollen zu Stadtratssitzungen und Sitzungen des Bau- und Grundstücksausschusses aus den Jahren 1972 und 1973 ist die Maßnahme offenbar einer ‚Stabilitätsverordnung‘ zum Opfer gefallen“, heißt es aus dem Rathaus. „Danach durften nur Aufträge für Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen vergeben werden, die aus eigenen Mitteln und nicht am Kapitalmarkt finanziert werden konnten. Der Bau- und Grundstücksausschusses hat sich am 12. Juli 1973 für eine Priorisierung entschieden, in der die Glück-Auf-Straße nicht mehr auftaucht.“ an