Betzdorf

Mit „Lesezimmer live“ startet der Leseclub Alsberg-Betzdorf am 14. Januar sein erstes Online-Angebot – und bringt damit ganz viel Vorlesezeit nach Hause. Gabi Schunk steigt als ehrenamtliche Vorleserin ein. Denn wann war es wohl zuletzt so wichtig, sich mit wundervollen Geschichten in die Ferne zu träumen wie heute?, fragen die Initiatoren.