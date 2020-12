Betzdorf

Fast 20 Jahre lang hat die Betzdorferin Ingrid Kohlhaas (82) auf dem Molzberg im Wald einen Weihnachtsbaum aufgestellt und schön geschmückt. Dieser Weihnachtsbaum steht allerdings nicht in ihrem Vorgarten, sondern an einem beliebten Wander- und Spazierweg in Verlängerung des Nizzaweges (die RZ berichtete mehrfach). Der Waldpfad verläuft in der Verlängerung des Nizzaweges auf dem Molzberg in Richtung Wallmenroth und Katzwinkel.