Betzdorf: Aktionsgemeinschaft und Verwaltung starten den Stadtgutschein

Betzdorf

Die Aktionsgemeinschaft Betzdorf startet gemeinsam mit der Stadt den Betzdorfer Stadtgutschein. Dabei hat man sich entschieden, nicht alles selbst in die Hand zu nehmen. Man bedient sich eines Dienstleisters, der für Kunden wie Händler alles auf sehr einfache Weise umsetzt, wie Christoph Weller als Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft findet. Auch Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer freut sich über diese neue Form der Unterstützung für den örtlichen Handel und auch der Dienstleister. So könne das Geld vor Ort bleiben. Geldsetzer appelliert an die örtlichen Händler und Dienstleister, das neue System auch zu nutzen. Je mehr dabei sind, desto besser werde der Handel vor Ort gestärkt.