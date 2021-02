Betroffener aus dem Kreis Altenkirchen berichtet: Ohne Wohnung geht auch die Würde verloren

Mehr als 6000 Menschen in Rheinland-Pfalz sind wohnungslos. Einer von ihnen ist André Euteneuer. Es ist die Privatsphäre, die der 39-Jährige am meisten vermisst. Denn die hat er derzeit nicht. Seitdem er vor rund zwei Monaten aus seiner Wohnung in Betzdorf ausgezogen ist, ist er wohnungslos. Weil sich seine Wohnung in direkter Nähe eines Funkmastes befand, hielt es der psychisch kranke Mann dort nicht aus. Doch nun droht Euteneuer, der seit einigen Jahren Frührentner ist, die Gefahr, in die Obdachlosigkeit zu rutschen.