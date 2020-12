Betreiber-Genossenschaft gegründet: Wäller Handel will den Online-Riesen trotzen

Westerwald

Hat das kleine Geschäft um die Ecke überhaupt eine Chance gegen Amazon & Co.? Um den Online-Riesen auf regionaler Ebene Paroli bieten zu können, hat der Handel aus den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwald in Bad Marienberg jetzt eine Betreibergenossenschaft für den digitalen Marktplatz Westerwald gegründet. „Die neu gegründete Genossenschaft wird die operative Umsetzung des Online-Kaufhauses, über das alle Westerwälder Einzelhändler und regionalen Erzeuger ihre Produkte anbieten können, übernehmen. Mit diesem Schritt ist nach intensiver Vorarbeit der Grundstein für eine nachhaltige Entwicklung des Projekts gelegt. Zusätzlich ist damit die erforderliche juristische Voraussetzung für die Gewinnung von Genossenschaftsmitgliedern und die Beantragung von öffentlichen Zuschüssen geschaffen“, so Andreas Giehl, Vorstandssprecher des Vereins Marktplatz Westerwald, laut einer Pressemitteilung.