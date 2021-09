Besuch in Oberirsen: Friedhelm Zöllners wunderbarer „Holzweg“

Umtriebig, facettenreich, begeisterungsfähig, wissbegierig, nimmermüde: Wer Friedhelm Zöllner charakterisieren möchte, der muss den deutschen Wortschatz ganz schön strapazieren. Denn der Künstler vereint viele gute Eigenschaften rund um die Liebe zur Kunst in sich, und die übertragen sich unmittelbar auf sein Schaffen, wie seine Fans bestätigen werden. Die RZ besuchte ihn nun in seinem Oberirsener Refugium, um mit ihm über die schweren Pandemie-Monate zu sprechen, aber auch, um ein Update in Sachen „Zöllnersche Kreativität“ einzuholen.