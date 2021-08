Manche Protagonisten in Micha Krämers Westerwaldkrimis gibt es wirklich. Wer sie kennen und darüber hinaus Schauplätze der Bücher besuchen möchte, der sollte sich für eine Krimibusrundfahrt zusammen mit dem Autor anmelden. Am Samstag trafen sich rund 40 erwartungsvolle Leser am Hotel „Zum weißen Stein“ in Katzenbach zur insgesamt nun dritten Rundfahrt.