Seelbach

Das „Rote Haus“ in Seelbach gilt als älteste Kleinkunstbühne in der Region. Nun statteten der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, Fred Jüngerich, und der Erste Beigeordnete Rolf Schmidt-Markoski dieser Kulturstätte einen Besuch ab. „Der Kulturverein Rotes Haus arbeitet vorbildlich und ist ein Stück Lebensqualität in unserer Verbandsgemeinde“, so das übereinstimmende Fazit der Kommunalpolitiker am Ende ihres Informationsbesuches im „Roten Haus“. Mit von der Partie waren auch Ortsbürgermeister Wilfried Klein und Ratsmitglied Michael Lüß.