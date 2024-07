Plus Kirchen Besuch beim Kirchener Klickerverein: Der Reiz am sportlichen Spiel mit der Murmel Von Thomas Leurs i Auf dem Gelände des Kirchener Klickervereins herrscht viel Betrieb. Jeden Dienstagabend im Sommer wird dort gespielt und trainiert. Foto: Thomas Leurs Der Erste Kirchener Klickerverein hält schon seit Jahrzehnten das Murmelspiel, das so viele auf dem Schulhof erstmals gespielt haben, wach. Sogar Meisterschaften hat der Verein bereits gewonnen. Was macht die Faszination für diese Freizeitaktivität aus? Unser Redakteur Thomas Leurs hat den Verein bei seinem letzten Training vor der nächsten Deutschen Meisterschaft an diesem Wochenende besucht. Lesezeit: 4 Minuten

Ein Spiel, dass so ziemlich jeder mal auf dem Schulhof gespielt haben dürfte, findet seit Jahrzehnten großen Anklang in Kirchen. Jeden Dienstagabend in den warmen Monaten trifft sich die Mitglieder des Ersten Kirchener Klickervereins in der Klickerarena in der Kirmesfeldstraße. Schon sechs Deutsche Meisterschaften hat der Verein gewonnen. Die nächste ...