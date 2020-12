Betzdorf

Das war eine schöne Überraschung: Zwei hochkarätige Musiker des WDR-Sinfonieorchesters Köln waren am Sonntagabend bei Irmgard Grohs im Betzdorfer Eisenweg am Struthof zu Gast. Zu verdanken hat die kulturinteressierte Seniorin diesen Besuch der Corona-Krise: „Weil unsere Abonnenten nicht zu unseren Konzerten kommen dürfen, kommen wir zu unseren treuesten Abonnenten!“ So lautet das Motto dieser Aktion des Kölner Orchesters.