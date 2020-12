Kreis Altenkirchen

Im Kreis Altenkirchen gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall. Das hat das Kreisgesundheitsamt am Freitag bestätigt. Bei dem Betroffenen soll es sich um einen 40-jährigen Betzdorfer handeln. Die Infektion bei dem Mann ist nach einem Skiurlaub in Ischgl festgestellt worden. Laut Gesundheitsamt des Kreises geht es dem Infizierten vergleichsweise gut, er befindet sich in häuslicher Quarantäne. Zudem liegt mittlerweile das Ergebnis des zweiten Verdachtsfalles aus dem Schäfer-Shop-Umfeld vor.