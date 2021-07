Wandern, die Natur genießen und dabei auch noch ein Konzert erleben: All das kann man auf dem neuen Musikweg „Walk & Listen“ in Niederdreisbach, der am Samstag, 10. Juli, offiziell eröffnet werden soll. Der Name verrät es schon: Diese Runde ums Paradiesdorf geht nicht nur in die Beine, sondern auch ins Ohr!