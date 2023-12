Nikoläuse gibt es ja häufiger, Weihnachtsponys sind dagegen doch eher eine Seltenheit. Ein solches Weihnachtspony jedoch konnte am vergangenen Dienstag am Raiffeisen-Markt in Altenkirchen besucht werden. Andrea Starke-Nölkes sammelte dort mit dem weihnachtlich geschmückten Pony „Keks“ Spenden für den Gnadenbrothof Ziegenhain.