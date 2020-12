Betzdorf/Kirchen

Am letzten Schultag vor den Herbstferien passt der Hit der Band Europe „Final Countdown“ natürlich wie die Faust aufs Auge. Musiker der einzelnen Ensembles des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Betzdorf-Kirchen brachten ihren Mitschülern in den Pausen am Freitagvormittag diverse Ständchen.