Als das Land Rheinland-Pfalz die Order ausgibt, dass an den Schulen nach den Osterferien getestet werden muss – „da habe ich mich im ersten Moment schon überfordert gefühlt“, sagt Bettina Flug, Leiterin der Grundschule in Biersdorf. Ihren Schulleiterkolleginnen in Daaden, Friedewald und Weitefeld erging es nicht anders.