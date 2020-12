Alsdorf/Betzdorf

„Auch rütteln hilft da nix“, steht in großen Lettern an der Tür der Stadthalle Betzdorf geschrieben. Krimiautor Micha Krämer und seine Freunde Markus Büth und Günter Pfeifer stehen vor der verschlossenen Pforte zur guten Stube der Stadt. Mit dieser Szene beginnt eine besondere Premierenlesung, die am Samstagabend von den Zuschauern auf YouTube verfolgt werden konnte. Krämer musste die Buchvorstellung in diesem Jahr komplett digital absolvieren. Gerade ist sein elfter Westerwald-Krimi um die Betzdorfer Kommissarin Nina Moretti erschienen, unter dem Titel: „Das Unrecht des Stärkeren“.