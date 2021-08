Heute geht es um Namen, die auf Gewässer zurückgehen. Der Nachname Langenbach kann einfach nur auf jemanden bezogen worden sein, der an einem längeren Flusslauf wohnte. Oder aber auch auf die Ortschaft Langenbach. Auffällig: Der Name häuft sich ausschließlich in den Landkreisen Siegen-Wittgenstein (Platz 36) und Altenkirchen (Platz 37). Das verdeutlicht, dass es nur hier eine Sippe der Langenbachs gab, die sich exponentiell ausbreitete.