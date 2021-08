Besondere Familiennamen im AK-Land: Woher der Name Utsch kommt

Wer wie ich Ultsch heißt, der wird beim Nachnamen Utsch hellhörig. Wo ist denn der eine Buchstabe geblieben? Meine Recherche zum eigenen Namen ist schon lange her. Ultsch ist nichts anderes als eine ungewohnte, in Thüringen verbreitete Form des Namens Ulrich. Ob wohl einer meiner Vorfahren freudetrunken die Geburt seines Stammhalters beim Pfarrer lallend bekannt gab und der so aus Ulrich Ultsch machte? Auf jeden Fall kommt der Name fast nur südlich des Thüringer Waldes vor, zwischen Coburg und Hof. Und der Utsch?