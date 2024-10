Plus Burglahr

Besondere Ehrung im AK-Land: „Käseharfe in Gold“ für Burglahrer „Petite Amie“

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Hanna Westhues, die junge Käserin des Burglahrer „Heinrichhofs“, präsentiert strahlend ihre beiden „Goldstücke – die Kreation „Petite Amie“ („Kleine Freundin“, einen gereiften Frischkäse nach französischer Art) und die dazugehörige Auszeichnung „Käseharfe in Gold“ für den „Besten Käse 2024/2025“. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Riesiger Jubel auf dem „Heinrichshof“: Am 28. September wurde der jungen Käserin Hanna Westhues in Ravensburg die „Käseharfe in Gold“ für den „Besten Käse 2024/2025“ verliehen. Mit ihrem „Petite Amie“ sicherte sich somit erstmals ein gereifter Frischkäse nach französischer Art den „Deutschen Käsepreis“.