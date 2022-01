„Dauerhaft geschlossen“: Diesen Eintrag findet, wer derzeit etwa bei „Google Maps“ nach der Bäckerei Weinbrenner in Altenkirchen sucht, die dank der zentralen Lage an der Ecke Rathausstraße/Frankfurter Straße und des angeschlossenen Cafés bislang ein beliebter Treffpunkt in der Kreisstadt gewesen ist. Doch keine Sorge. Es droht kein weiterer Leerstand in der Altenkirchener Innenstadt.