Kirchen

Die Baumschule Utsch in Kirchen ist froh, dass sie mit Aaron Denker (26), Julia Epe (19) und Luca Müller (16) gleich drei Auszubildende zum Gärtner, Fachrichtung Baumschule, hat. Getrübt wird die Freude durch ein Hickhack um den Schulbesuch der drei Azubis. Seit über 30 Jahren bilden Armin und Jutta Utsch Lehrlinge aus. Bislang konnten diese die Berufsschule in Limburg statt der in Koblenz besuchen.