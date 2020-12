Berufsorientierung bei Thomas Magnete mal anders: Gemeinsam gegen Verbreitung von Corona

Herdorf/Betzdorf

„Getreu den Unternehmenswerten Ehrlichkeit, Mut und Helfen stellte das Unternehmen Thomas Magnete in Herdorf seine Produktion kurzerhand zur Herstellung von DIY-Mund-Nasen-Bedeckungen um. Genauer gesagt auf zwei Clips zum Fixieren von Stoff für einen Mund-Nasen-Schutz.“ Das teilt das Unternehmen mit. DIY steht für Do it yourself. Das Set wird durch zwei Gummibänder sowie einer Bastelanleitung und einem Bastelvideo vervollständigt. Dort, wo viele Menschen zusammenkommen, schützt eine Mund-Nasen-Bedeckung vor der Übertragung von Covid-19. Somit traf das Unternehmen die Entscheidung, den Schutz an sieben Schulen im Umkreis zu verteilen. Im Zusammenhang mit der Berufsorientierung in den Berufsvorbereitungs- und Abschlussklassen möchte Thomas Magnete die DIY-Mund-Nasen-Bedeckungen mit Informationen zur Ausbildung verteilen. Den Anfang machte die IGS in Betzdorf/Kirchen. Christoph Kohl (Ausbildungsleiter) und Lena Gürke (Leitung Kaufmännische Ausbildung) überreichten den Klassensprechern der neunten und zehnten Klassen zusammen mit ihrem Berufscoach Julia Schmidl 230 DIY-Mund-Nase-Bedeckungen. „Das ist eine großartige Idee“, freute sich Schmidl und bedankte sich. „Wir können die Sets sehr gut gebrauchen“, ergänzte Nauroth, Übergangscoach an der IGS. Noch vor Ort wurden die ersten Masken fleißig gebastelt und angelegt.