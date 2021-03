Berufsbildende Schule Wissen: Die Ära Reinhold Krämer ist zu Ende

Er sei „echt ein guter Typ“, ein „Schaffer“, ein Pragmatiker, „immer gut vorbereitet“, ein Mann, der „lösungsorientiert“ arbeite und dem es auf „Augenhöhe“ ankomme, ein Schulleiter mit „klaren und transparenten Entscheidungen“, und nicht zuletzt in Corona-Zeiten ein „beispielgebender Krisenmanager“. Solchermaßen gelobt wurde der scheidende Direktor der Berufsbildenden Schule (BBS) Wissen Reinhold Krämer von den nur wenigen Kollegen und Weggefährten, die Corona-bedingt seiner Verabschiedung beiwohnen konnten. Auch wenn die Sitzordnung in der Eingangshalle der BBS eher an eine Abiturprüfung erinnerte, so entwickelte sich doch ein lockerer Austausch, bei dem nicht mit Lob, Dank und guten Wünschen gespart wurde.