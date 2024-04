Plus Kreis Altenkirchen Berufsberater über Generation Z im Kreis Altenkirchen: Arbeitskonditionen sind entscheidend Von Annika Stock i Erst beim Thema „Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten“ kommen laut Berufsberater Thomas Neumann bei den jungen Arbeitnehmern Fragen zum Homeoffice auf. Der Gen Z ist Wertschätzung im Unternehmen und die Beteiligung an Entscheidungen wichtig. Foto: Christin Klose/picture alliance/dpa/dpa-tmn Die Generation Z (Gen Z) ist momentan in aller Munde. Diese Generation umfasst alle, die im Zeitraum 1995 bis 2010 geboren wurden. Sind die jungen Leute wirklich zu anspruchsvoll bei der Berufswahl? Wir sprachen mit Thomas Neumann, Berufsberater der Agentur für Arbeit Neuwied, der auch für den Kreis Altenkirchen zuständig für eine lebensbegleitende Berufsberatung vor dem Erwerbsleben (BBvE) ist. Lesezeit: 7 Minuten

Was beobachten Sie bei den Jugendlichen, wenn Sie zu Ihnen in die Berufsberatung kommen? Die heutige Generation Z unterscheidet sich hier nicht wirklich zu den Generationen davor. In der persönlichen Beratung sind jedoch die inhaltlichen Themen vielschichtiger geworden in Bezug auf die eigene persönliche Berufswegeplanung. Das führt dazu, dass man sich ...