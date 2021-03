Berod und Höchstenbach: Sechs Schafsrisse gehen auf das Konto des Wolfs

Nun herrscht Gewissheit: Das Senckenberg Forschungsinstitut für Wildtiergenetik in Gelnhausen hat anhand von DNA-Proben bestätigt, dass einer oder mehrere Wölfe Anfang März in Berod bei Hachenburg und Höchstenbach insgesamt sechs Schafe getötet haben. Eine Individualisierung der DNA-Nachweise steht noch aus, wie das Landesumweltministerium in einer Pressemitteilung berichtet. In Höchstenbach waren in der Nacht zum 2. März vier Schafe aus einem Projekt des Nabu gerissen worden, in Berod in der darauf folgenden Nacht zwei Schafe auf einer Weide rund um einen Angelweiher.