Was ist Glück, wie kann ich es erreichen und wie kann ich die Zeit, die mir hier auf Erden gegönnt ist, sinnvoll nutzen? Diese und andere Fragen beantwortete der Comedian und Entertainer Bernd Stelter am Donnerstagabend – am „Elften im Elften“ – in gewohnt humorvoller Art vor 650 begeisterten Zuschauern im Wissener Kulturwerk.