Plus Weyerbusch

Berliner Prominenz zu Gast in Weyerbusch: CDU-Generalsekretär Linnemann wirbt fürs Machen

i Rund 200 Besucher kamen, um den CDU-Generalsekretär im ehemaligen Hotel Sonnenhof in Weyerbusch zu erleben, darunter auch Landrat Peter Enders, CDU-Kreisvorsitzender Matthias Reuber und der EU-Abgeordnete Ralf Seekatz, der zu der Veranstaltung eingeladen hatte. Foto: Daniel-D. Pirker

Carsten Linnemann hat keine Zeit zu verlieren an diesem Nachmittag im ehemaligen Hotel Sonnenhof in Weyerbusch. Der ohnehin dichte Arbeitsalltag des Generalsekretärs der CDU ist in Wahlkampfzeiten noch durchgetakteter als ohnehin.