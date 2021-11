Die Einschränkung der Öffnungszeiten der ärztlichen Bereitschaftsdienstzentralen (ÄBZ) durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz hat im AK-Land heftige Kritik ausgelöst. Doch auch in der Praxis ist noch genügend Sand im Getriebe, zum Beispiel in der am DRK-Krankenhaus Kirchen angesiedelten Einrichtung. Dort hagelte es Kündigungen aus dem Kreis der medizinischen Fachangestellten.