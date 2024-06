Plus Steinebach

Bereits seit 100 Jahren wird Hilfe in der Not geleistet: Feuerwehr Steinebach feiert

Von Gaby Wertebach

i Die Gründer der Freiwilligen Feuerwehr Steinebach besuchten im Jahr 1926 die Feuerwehrschule. Foto: Archiv Feuerwehr Steinebach

Es war ein Sonntag im Juni 1924. Nach Jahren, in denen in der damaligen Bürgermeisterei Gebhardshain Pflichtfeuerwehren die Regel waren, versammelten sich am 29. Juni vor 100 Jahren 40 wehrfähige Männer und beschlossen, das erste ehrenamtliche Feuerwehrwesen Steinebach aus der Taufe zu heben.