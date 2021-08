Betzdorf/Kirchen

Benefizkonzert des Sinfonischen Blasorchesters – Erlös geht an kranke Kinder

Georg Becker, der Vorsitzende des Fördervereins für Kinder im DRK-Krankenhaus in Kirchen war überrascht und erfreut zugleich, als er einen Anruf von Michael Bug, dem Vorsitzenden des Kreismusikverbands, erhielt. Der Erlös des Neugründungskonzerts des Sinfonischen Blasorchesters am Sonntag, 5. September, um 17 Uhr in der Stadthalle in Betzdorf geht komplett an den Förderverein.